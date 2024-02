Peso Pluma tomó una contundente decisión tras su escandalosa separación de Nicki Nicole

El hecho ocurrió en Las Vegas, luego del tradicional espectáculo deportivo de los Estados Unidos, donde se vio a Peso Pluma en un casino de la mano y muy cariñoso con una desconocida. Al ver las especulaciones, la propia Nicki puso freno a los rumores y confirmó su separación con el mexicano: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, aseguró la rosarina, dando por concluido el romance que habían oficializado en octubre del 2023.