Pepe Cibrián, de la infidelidad a la cárcel: lo denuncian por abuso sexual

El denunciante se llama Raphael Dufort, es uruguayo y la acusación es por abuso sexual agravado por el acceso carnal y por la situación grupal. La denuncia fue hecha en 2017 pero recientemente, Dufort tuvo que ratificar la misma y así lo hizo en la Justicia.

raphael dufort.webp Raphael Dufort, presunta víctima de abuso sexual.

Según el relato del artista que es vestuarista y ahora director teatral, Pepe Cibrián lo contrató para un trabajo juntos y lo convocó a su casa para hablar de la obra Las mil y una noches.

“Cuando llegué me extrañaba la cara de la empleada, me miraba como diciendo ‘otro más’. Empecé a dibujar y al rato llegaron dos tipos, dos chongos tipo taxi boys, y pasaron por un pasillo. A la media hora me llama Pepe a su habitación. Fui y vi que la puerta estaba entreabierta y la persiana estaba baja, la televisión prendida”, relató la supuesta víctima.

Aparentemente, fue ahí donde los dos taxi boys lo empujaron a la cama, le arrancaron la ropa y comenzaron a manosearlo. “Me enojé y tiré un codazo fuertísimo. Pepe cuando vio que me puse loco dijo ‘déjenlo al puto ese, ya va a volver’. Como pude, agarré algunas cosas y me fui corriendo llorando. Él estaba en juego que lo hacía siempre. Pero fue una violación, me arrancaron la ropa y me manosearon sin mi consentimiento”, sostuvo Dufort. La causa está en etapa de investigación aún pero, si se comprueba, Pepe Cibrián podría terminar en la cárcel.