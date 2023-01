Paula Chaves reveló su peligroso método para adelgazar y recibió fuertes críticas

“Mi ayuno se rompe con huevo duro y palta. Ayer comí a las 23.45... Siempre controlada por mi nutricionista. Es por salud y bienestar, no es una dieta de Instagram”, dijo Paula Chaves y se mostró entrenando en Carlos Paz.

Fue con ese mensaje que empezó la polémica y sus seguidores quisieron saber más. Precisamente cuántas horas pasaba sin comer un bocado.

“El ayuno es desde la última vez que comiste a la noche, hasta que vuelvas a comer al día siguiente. Yo por lo general hago 14 o 16 (horas de ayuno). A la mañana tomo mate amargo. Los beneficios son más fuerza, más energía y mejor humor post entrenamiento”, relató.

La conductora de Bake Off Argentina también aseguró que pasar 16 horas sin comer no le afectó en su lactancia. “Fue lo primero que le pregunté a mi nutricionista. Me hice un laboratorio mega completo de sangre y estoy mil puntos. La mayoría de las veces entreno en ayunas, pero siempre lo rompo con una proteína y una grasa buena, como huevo y palta”, indicó.

Sin embargo, hubo una seguidora que no le dejó pasar el polémico consejo. “¿Te parece OK comunicar que no comés durante 16 horas? No todos los nutricionistas lo avalan”, le dijo. “Cuento mi experiencia, controlada por una nutricionista. Siempre”, remarcó Paula Chaves para aclarar que no se trata de un método improvisado.