Zaira Nara y una frase que podría arruinar su relación con Facundo Pieres

Zaira Nara hizo una jugada arriesgada: meterse con el ex de su mejor amiga. El noviazgo con el polista Facundo Pieres ya empezó accidentado y es muy difícil salir del foco de la prensa.

Desde que comenzó a circular el rumor de que la menor de las Nara estaba saliendo con el ex novio de su amiga Paula Chaves, los paparazzis no pararon de preguntar y de perseguirla a todos lados. Las fotos aparecieron hace algunos días y a Zaira Nara no le quedó otra que confirmar su relación.