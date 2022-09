El escandaloso documento que Diego Forlán quiso hacer firmar a Zaira Nara antes de casarse

"Menos mal que no me casé", escribió Zaira Nara en Twitter. Corría el año 2011 y faltaba un mes para la fecha que la modelo había fijado con el futbolista uruguayo Diego Forlán para sellar su amor en el altar (y en el registro civil por supuesto).

Enseguida comenzaron las especulaciones, que él la engañó, que ella lo agarró en una fiesta con mujeres, que Wanda Nara, que Andrés Nara que una ex novia y no sé cuántas cosas más. Sin embargo, nada es lo que parece y a más de diez años de esa ruptura de la que hablaron todos, se supo la verdad.

Fue el abogado Mauricio D’Alessandro el que dio algunos detalles de lo ocurrido, en una entrevista con Intrusos. “En ese momento esa posibilidad no existía acá en la Argentina, por eso la llevaron a Uruguay. Ella hizo bien en no firmar. Le hicieron el cuento”, reveló el letrado.

diego forlán y zaira nara.jpg

Es que Diego Forlán quería que Zaira Nara firme un acuerdo prenupcial en donde indicaba cuánto dinero le tocaría si se separaban y estipulaba una cuota anual. Se trata de algo que no podía hacerse en Argentina en ese momento y por eso el futbolista se llevó a su prometida a Uruguay. Más tarde, aparecieron las fotos de Zaira llorando en la playa junto a Forlán y todos supimos que el amor se había terminado.

El que también había hablado sobre el tema fue Luis Ventura que contó por qué Diego Forlán decidió ponerle una protección a sus bienes antes de embaucarse con los Nara. El motivo habría sido Andrés Nara, el padre de las chicas que, ya sabemos, no es ningun trigo limpio.

“Hubo un incidente aduanero con siete motores de lancha desarmados. A mí me lo contó Forlán, almorzando con él y con el papá. El tema es que los motores no eran para ella, eran para el viejo”, había revelado Ventura. Parece ser que en esa oportunidad el uruguayo tuvo que pagar 35 mil dólares de impuestos por los caprichos de papá Nara y no le gustó para nada.