La terrible revelación de Wanda Nara sobre sus años de matrimonio con Maxi López

Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi después del escándalo por la infidelidad y las numerosas filtraciones de audios donde ella aseguraba que iba a separarse. En las redes sociales la mataron por volver con el delantero del PSG pero lo que nadie sabía hasta ahora es por qué lo hizo. Sorpresa, no habría tenido nada que ver con el dinero.

wanda nara y maxi lópez 2.jpg

“Cuando Maxi López llegó a la cúspide y empezó a bajar, ahí se separan. Y ahora a Icardi le está pasando lo mismo, salvo que encuentre algún club que sea una bomba pero más que el PSG no hay”, dijo Diego Esteves, periodista de A la tarde cuando debatían sobre el divorcio de la rubia y Mauro Icardi.

Luis Ventura, no le dejó pasar el comentario y retrucó. “A ver, ¿sabés por qué se fue todo al diablo? Maxi López salía con chicas y las llevaba a su casa. Esto me lo contó Wanda a mí. ¡Llevaba mujeres a su casa! Ella estaba en la planta baja y llenaba el primer piso de mujeres y representantes”, remarcó el periodista en una férrea defensa de Wanda Nara.

Wanda Nara y Maxi López.webp

Parece ser que lo que vivió Wanda los últimos meses de matrimonio con Maxi López fueron "un desastre". “Ella escuchaba el taconeo y la música desde arriba y me decía que no lo podía soportar. Esto me contó”, recordó el periodista de espectáculos.

“Lo que ella hacía era agarrar un bate de béisbol y destrozarle los autos a Maxi”, le aseguró Esteves a Luis Ventura en la discusión. Todo un debate, lástima que Wanda parece haberse reconciliado con Icardi y tendremos que esperar.