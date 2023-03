Participante de Gran Hermano acusada de golpear brutalmente a un panelista

Ceferino Reato fue letal con Romina: “¡Romi es política, se queda con las cosas!”.

Las picantes intervenciones de Ceferino Reato en el último debate:

Ceferino Reato, se llevo el protagonismo del último debate de “Gran Hermano” con sus comentarios

En “Argenzuela”, el programa de Jorge Rial que se emite en Radio 10, el cronista de espectáculos Agustín Rey aseguró que la pelea siguió tras las cámaras y la mujer le dio un fuerte cachetazo a Reato que le dejó una marca en el rostro y casi le vuela los lentes: “Le pegó un lindo cachetazo. Cuando van al último corte le da un cachetazo”.

La declaración de Agustín Rey en “Argenzuela”:

¡¡ESCÁNDALO TOTAL EN GH!! Una participante LE PEGÓ UN CACHETAZO a Ceferino Reato: "Se acercó y..."

El tema se viralizó en las redes sociales y obligó a Ceferino a salir a hablar. El panelista de “Gran Hermano” negó que algo así hubiera ocurrido: “Es totalmente falso. Alarma el nivel de las fake news (noticias falsas). No pasó nada fuera del aire. Es una dama, más allá de las diferencias”.

Por el momento, sin embargo, Romina no dijo nada sobre el tema y desde el programa de Rial siguen sosteniendo su versión de los hechos.

El diálogo completo.

Todo comenzó cuando Marcos, que quiere adaptar a Mora, una de las dos mascotas de la casa, se refirió a Caramelo, el perrito que quedó en manos de Romina, asegurando: “El veterinario de la casa me dijo que ellos no sufren la separación como las personas, pero me da cosa, entonces, yo quiero adoptar a los dos. Pero si Romi quiere, no tengo problema en que se quede con los dos para no separarlos”.

En ese punto, Ceferino ironizó: “¡Romi se la queda, ella es política! ¿Cómo no se la va a quedar? ¡Se quedan con las cosas…!”.

La ex legisladora respondió: “El psicólogo dijo que eso era un tema nuestro. Yo con Caramelo… Soy la mamá, me muero si no lo tengo, así se lo digo. Si el Primo quiere, yo puedo adoptar a Morita”.