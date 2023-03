Explotó el casting para el nuevo Gran Hermano: mirá los videos más bizarros

“A todos los argentinos y a la gente que nos está viendo en el mundo, e ingrese a la dirección que aparece en la pantalla (http://granhermano.mitelefe.com), se pueden inscribir para el nuevo casting de ‘Gran Hermano’”, dijo Santiago del Moro.

El conductor anunciando como registrarse en la nueva edición de “Gran Hermano”:

La valija misteriosa abrió las convocatorias para Gran Hermano 2023

Obviamente, de inmediato comenzaron a anotarse miles de argentinos que tienen la esperanza de sumarse “a la casa más famosa del país”, aunque el número de ingresantes a “Gran Hermano” es limitado por obvias razones de espacio.

La clásica picardía argentina

Una influencer llamada Maflorencia recopiló los videos más insólitos subidos por todas aquellas personas que quieren ser parte del ciclo encabezado por Santiago del Moro.

La realidad es que hay prácticamente de todo: desde una actriz de cine para adultos que confiesa ser capaz de hacer cualquier cosa para entrar a “Gran Hermano” a una joven cantante e influencer.

El compilado de los personajes más picantes que se postulan para ingresar al nuevo “Gran Hermano”:

https://twitter.com/maflorencia_a/status/1640473869151526920 Hilo de casting de gran hermano 2023 pic.twitter.com/gCQwiAypsp — Flopi (@maflorencia_a) March 27, 2023

Más polémicas

Romina Uhrig fue la primera en anticipar que ganaría Marcos y sus palabras se volvieron virales hoy, tras el triunfo del galán: “Creo que va a ser el primo. Como querer quiero que gane Julieta. Se lo merece y no sólo porque la quiero, aportó mucho en la casa más allá de quizá no ayudar con los quehaceres, ella se puso la camiseta, me ayudaba siempre, aprendió un montón. Era muy buena compañera, no era conflictiva, fue leal conmigo y con Dani. Con ellas voy a hacer una gran amistad, me llevo eso la casa y eso no se compra con nada”.

Y agregó: “Estoy agradecida de que se me dio lo de ‘Gran Hermano’, lo busqué siempre, cuando era chica lo intenté, pero no tenía los medios. Hoy mi paso por acá es para que estén mejor mis hijas, creo que les voy a poder dar todo lo que una madre quiere”.