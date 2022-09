Pampita toma posición en la pelea de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

No fue justo

No fue justo Lali Espósito y su indignación tras la final de La Voz: qué pasó

"Me llamás y me cortás incesantemente, Estás hace diez días enloqueciéndome, dale que te dale. Basta de la China, Carolina y de tus amenazas", le habría dicho Vicuña a Sulichin en medio de su acalorada discusión.

Es más, uno de los detonantes de la ruptura fue la presencia de Pampita y Roberto García Moritán en el teatro a donde fueron a apoyar a Benjamín Vicuña. Esto no le gustó nada a Eli Sulichin y le montó tremenda escena al chileno.

En Socios del Espectáculo dieron detalles sobre lo ocurrido y Karina Iavícoli tiró la bomba sobre el vínculo entre Pampita y Eli. "No son amigas, se pelearon", aclaró la periodista de espectáculos,.

Parece ser que a la modelo no le simpatizó para nada que Sulichin se pusiera en densa y no dejara a Vicuña fluir en su vínculo con sus ex, madres de sus hijos. Es por eso que, harta de la situación, Pampita tomó posición y claramente eligió el bando de Benjamín Vicuña.