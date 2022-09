"Sos una egoísta": la escandalosa pelea de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin en un estacionamiento

Ser la novia que viene después de Pampita y de la China Suárez no debe ser fácil y Eli Sulichin lo vivió en carne propia. La ex de Benjamín Vicuña filtró a los medios de comunicación que ya estaba separada del actor chileno y dio a entender que fue ella la que lo dejó pagando.

Fue en Socios del Espectáculo donde dieron detalles de la fuerte pelea entre la ahora expareja que ocurrió en un lugar público, por teléfono y que un indiscreto testigo grabó para enviar a los programas de espectáculos.

benjamìn vicuña y eli sulichin.jpg

La información la dio Luli Fernández que además afirmó "yo ya escuché los audios y esto pasó". Según la panelista, la discusión se dio un sábado al mediodía cuando Vicuña salía de entrenar de un gimnasio de Paseo Alcorta.

"La pelea con elevado todo que mantuvieron Benjamín Vicuña y Eli Sulichin. Vicuña en un lugar público que permitió que haya testigos para escucharlo discutir fuertemente con su ex novia", remarcó Fernández.

Según estos audios, Eli Sulichin estaba loca de los celos de la China Suárez y de Pampita y se lo reclamaba de forma permanente a Vicuña.

Tal es así, que los testigos escucharon claramente cuando el chileno le decía a Eli: "Me cansé de tus manipulaciones. Estás todo el tiempo pendiente de lo que postea Eugenia, nunca hiciste un esfuerzo por vincularte con mis chicos", le reprochó el actor por teléfono.

benjamíni y la china.jpg

A Benjamín Vicuña no le caían para nada en gracia las escenitas que montaba su nueva novia y se lo hizo saber. “Estás hace diez días enloqueciéndome, dale que te dale. Me llamás y me cortás incesantemente”, lo escucharon gritar los testigos.

Las versiones que salieron del entorno de Eli Sulichin, indicaban que ella había abandonado al chileno por "incompatibilidad de agendas" pero esto no fue así. De hecho, a muchos les sorprendió que la chica lo dejara en medio de la internación y posterior muerte de su padre.

“Si tu padre se muere, y me decís ‘estoy muy triste, no puedo seguir hablando’, yo desaparezco para siempre”, le habría dicho Vicuña a Sulichin.

Es que la rubia no tuvo ni el decoro de dejarlo duelar por la muerte de su padre y ya empezó a darle con el telefonito. Un verdadero escándalo. “Esto se terminó. Me tenés harto. Sos una egoísta”, le dijo Vicuña y chau picho.