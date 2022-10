Oriana Sabatini hizo una inesperada confesión sobre la muerte

Además la cantante dijo que siempre le apasionó la muerte: "me resulta apasionante estar con un cuerpo sin vida. Toda la vida me apasionó la muerte”.

De igual forma aún se encuentra en la parte teórica y que no avanzó a la parte práctica donde le tocará en un futuro intervenir cadáveres. En ese sentido explicó que "todavía no interactué con un cuerpo sin vida, pero va a pasar. El curso es online porque no puedo estar en España, que es donde se hace. Pero cuando termine toda la teoría debo hacer la práctica”.

sabatini 2.jpg Oriana Sabatini, en plena confesión. (Captura de video)

Oriana continuó explicando en qué consiste lo que estudia: "es abrir los cuerpos, sacarles los órganos, formol… Siempre hice chistes sobre estudiar medicina y ahora, de grande, me empecé a replantear un poco todo. Me re apasiona la medicina forense, pero creo que es un compromiso muy grande que no sé si estoy preparada para tomar".

Finalmente, si bien actualmente se encuentra en pleno estudio, confesó que no sabe qué va a pasar el día que esté frente a un cuerpo sin vida: "Tengo la sensación de que, probablemente, me baje la presión".