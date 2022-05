El consejo "sin anestesia" que le dio Oriana Sabatini a Tini Stoessel sobre Rodrigo De Paul

Es que estar con un jugador de fútbol no es fácil ¿vio? Mucha concentración, mucho like en las redes sociales y sobre todo, mucha infidelidad, sí, demasiada. Es como si no pudieran con su genio y a esto Oriana Sabatini lo sabe muy bien.

oriana y paulo.webp Oriana Sabatini acompaña siempre a su novio futbolista.

Si bien la cantante nunca fue una "botinera" propiamente dicha, su relación con Dybala también generó polémica, al igual que lo hace ahora la de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul.

"Yo no sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo, si están o no, tampoco me voy a meter en eso. Pero, a cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como los futbolistas, le diría que no mire las redes porque son la muerte. Más para las mujeres que están con futbolistas”, se despachó la hija del Ova Sabatini y Catherine Fulop.

Ojos que no ven, corazón que no siente, decía mi abuelita. Tal vez así sea para las novias y esposas de futbolistas. Muchas de ellas consideran que "hay cosas de las que es mejor no enterarse".

La relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzó en octubre aunque las "malas lenguas" sostienen que estaban juntos mucho antes, cuando el jugador de la Selección aún intentaba recomponer la relación con Camila Homs, la madre de sus hijos.

tini 1.jpg La foto que confirmó el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Mi abuelita también decía que "el que mal anda, mal acaba". Habrá que ver qué sucede con la intérprete de "Miénteme" y el futbolista. ¿Hasta dónde será capaz de soportar Tini? Eso está por verse.