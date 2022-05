La revelación sexual de Oriana Sabatini que dejó impactada a Catherine Fulop

Hay cosas que no hace falta contar pero Oriana Sabatini no lo sabe. O sí lo sabe pero todo sea por promocionar su nuevo lanzamiento discográfico. Esta vez, la historia viene con una revelación sexual de la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini.

La joven, sin pelos en la lengua, se despachó y aclaró qué es lo que pasa cuando Paulo y ella están lejos. "Estuve dos meses sin sexo, no me pasa nada. Lo llevo bastante bien. Podes hacer otras cosas mientras tanto. Como masturbarte, perdón por la palabra”, dijo la cantante dejando en shock a las angelitas y a Catherine Fulop que seguramente la veía desde casa.

oriana y paulo.webp Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

La artista también habló sobre los rumores de infidelidad que de forma permanente rondan a Paulo Dybala pero se mostró muy segura al respecto.

"Es un potro: tiene todas las cajitas para que las mujeres o quien sea le manden mensajes. Está bien. Lo que yo tengo que hacer es confiar que él no va a contestarles o abrir esa puerta. Confío mucho en mi pareja; si no, no estaría con él”, aseguró Oriana Sabatini.

Ahora, la pareja vive en Turín pero muy pronto deberán mudarse porque Paulo Dybala acaba de firmar un contrato con el Inter de Milán. El club europeo le pagará al cordobés 6.000.000 de euros netos por año y lo convertirá así en el mejor pago del Inter. Oriana reconoció que le costó mucho adaptarse a la vida de botinera pero de igual manera seguirá acompañando a su amor.