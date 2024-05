Nicole Neumann se metió en Gran Hermano y revolucionó todo

Nicole Neumann es una mujer de fuerte carácter que no deja a nadie indiferente y, esta vez, quedó envuelta en el nuevo escándalo que sacude a “Gran Hermano” . La modelo es una reconocida proteccionista animal y expresó su enojo ante el estrés que sufre Arturo , un perro rescatado que integraron al reality show de Telefe . La joven se metió de lleno en la polémica que hoy salpica al programa de Santiago del Moro : “No sé mucho porque no lo veo. Leí algo en redes de lo que está pasando algo. Pero calculo, por lo poco que vi y leí, sin ver nada, que si las rescatistas que lo dieron lo están reclamando y están diciendo que el perrito no está en las condiciones debidas, así claramente debe ser. Con lo cual, claramente deberían devolverlo ”.

Nicole remarcó: “Me parece que está clara la situación del perrito, que no la está pasando bien y puede ser complicado para todos encima. Claramente se lo tendrían que devolver. No sé cómo es el tema, habría que revisarlo legalmente, yo la verdad que no tengo ese conocimiento. Pero sí que si la persona que lo dio en adopción está viendo que no está en las condiciones que debería, deberían devolverlo. Eso seguro. El perrito tiene que estar en condiciones mejores que cuando se lo rescató, ni hablar”.