Las fuertes declaraciones de Nicole Neumann sobre su embarazo

Desde su auto, después de ver al sacerdote, recordó aquel momento: “Cuando estaba de menos de 12 semanas encontré un agua bendecida de San Expedito que tenía guardada hace un montón y justo en ese momento estaba con pérdidas y reposo total, así que empecé a bendecir mi panza con el agua bendita”.

“(El cura) me hizo una imposición de manos y me dio una energía superlinda apenas entré. Me tuve que contener para no explotar en llanto, pero emocionante”, concluyó la mamá de Indiana, Sienna y Allegra.