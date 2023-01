Moria Casán demandará a Fátima Florez por un insólito motivo

fátima florez.webp Tiempos felices. Cuando Fátima Florez y Moria Casán se llevaban bien.

Sin embargo, el amor entre ambas se terminó cuando Moria Casán dio instrucciones precisas a sus abogados para que envíen carta documento a todo aquel que la imite y no aporte el dinero necesario por el uso de su imagen.

En una nota con Intrusos, la One dio más detalles de la demanda iniciada a Fátima Florez para que deje de imitarla o pague. “No me gusta cómo me imita. No tiene mucho mi voz. Y se quedó en las frases que decía en los 80″, dijo la famosísima vedette y agregó que quiere "un billetito".

Fátima hizo caso omiso de las advertencias y salió a responderle a Moria. “Se va a llenar de oro porque hay un montón de artistas que la imitan. Hace muchos años que la hago... siempre con mucho cariño. Hago a muchos famosos y nadie me pide un mango”, se quejó la comediante.

Lo cierto es que en los próximos días los abogados de Moria Casán se pondrán en contacto con los de Fátima para que pongan lo que tienen que poner o desistan.