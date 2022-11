Mirá que diva de la tv viajó a Qatar a alentar a la Selección

De buen humor y siempre acompañada por Marcelo, su chofer, Su contó que verán los cuatro partidos de nuestro equipo y después se tomarán unos días en Dubai. El nieto de la diva fue despedido a puros mimos por su novia, una joven llamada Constanza.

Mientras que Eduardo Celasco, el exmarido de Mecha, llevó a su hijo hasta el Aeropuerto de Ezeiza y se saludó afectuosamente con la animadora, como con su ex.

Tini Stoessel tomó la decisión de no viajar al Mundial en Qatar y muchos cuestionan el hecho de que no esté para brindarle su apoyo a Rodrigo De Paul. Sin embargo, todo indicaría que lo que hizo que la cantante optara por estar lejos del campeonato, también tendría que ver con una decisión de Camila Homs.Tras semanas de rumores de una supuesta crisis entre el futbolista y la cantante, sumado a las dudas sobre la presencia de la artista en los partidos del Mundial; finalmente se confirmó que Tini Stoessel no podrá viajar a Qatar y se debe a que su apretada agenda no se lo permitirá.

Los compromisos laborales son los que hará que la intérprete de "La Triple T" aliente a su novio desde lejos. A pesar de que muchos dan por hecho que esto es algo que se mantendrá hasta el final del Mundial, algunos no descartan que Stoessel haga un espacio en su agenda para viajar Doha, si la Selección escala posiciones y se mete en las últimas instancias.