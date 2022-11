Tini Stoessel no viaja a Qatar, ¿por culpa de Camila Homs?

Tini Stoessel tomó la decisión de no viajar al Mundial en Qatar y muchos cuestionan el hecho de que no esté para brindarle su apoyo a Rodrigo De Paul . Sin embargo, todo indicaría que lo que hizo que la cantante optara por estar lejos del campeonato, también tendría que ver con una decisión de Camila Homs.

Tras semanas de rumores de una supuesta crisis entre el futbolista y la cantante, sumado a las dudas sobre la presencia de la artista en los partidos del Mundial; finalmente se confirmó que Tini Stoessel no podrá viajar a Qatar y se debe a que su apretada agenda no se lo permitirá.

Los compromisos laborales son los que hará que la intérprete de "La Triple T" aliente a su novio desde lejos. A pesar de que muchos dan por hecho que esto es algo que se mantendrá hasta el final del Mundial, algunos no descartan que Stoessel haga un espacio en su agenda para viajar Doha, si la Selección escala posiciones y se mete en las últimas instancias.

A diferencia de Tini, su padre y representante, Alejandro Stoessel y su hermano Francisco sí asistirán al Mundial, tal y como lo había confirmado ella misma en diversas entrevistas. Por otro lado, muchos consideran que la estrella musical también habría decidido no asistir para no generar incomodidades con Camila Homs y sus hijos, a pesar de que la modelo también manifestó que no irá en la gala de los personajes del año de la Revista Gente, pero hay rumores de que podría cambiar de parecer; ni que se le vinculara de forma positiva o negativa con lo que suceda con la Selección.

Camila Homs podría viajar al Mundial

El periodista Juan Etchegoyen contó en Mitre Live (redes sociales de Radio Mitre), cuál sería la única manera en la que Camila Homs decida viajar hasta Qatar con sus dos hijos para ver jugar a Rodrigo De Paul: "Está confirmado que ella no va al Mundial en su primera fase ni tampoco sus hijos (...) Alguien me decía el fin de semana que si ella va a Qatar, será para los partidos finales, ella quiere que sus hijos disfruten con su padre si es campeón del mundo”.Julieta Prandi analizó la posibilidad de que Camila Homs viaje al Mundial y fue filosa

Este jueves, en Es por Ahí (América), Julieta Prandi opinó filosa sobre Camila Homs y las posibilidades de que viaje al Mundial Qatar 2022. "Se separó hace diez minutos", expresó.

En medio de un debate sobre el tan esperado evento, Guido Zaffora aseguró que la modelo no iba a viajar al país árabe y fue entonces cuando la conductora analizó: “También es soltar, es darle el espacio a la nueva relación y elección de la persona, ¿ella qué tendría que hacer ahí en el Mundial?”. “Ir a ver a Argentina”, respondieron desde el panel y Prandi deslizó: “Sí, pero la verdad que se separó hace diez minutos”.

Luego, el periodista contó quiénes de las esposas de los futbolistas la recibieron bien a Tini Stoessel después de la separación de Rodrigo y Camila. “Antonela Roccuzzo y Jorgelina Cardoso, las esposas de Messi y Di María, le hicieron un muy buen recibimiento a Tini, fueron muy amorosas”, afirmó. Asimismo, Guido reveló: “Hablé con Mariana Gallego, la abogada de De Paul, y ella me confirmó que con Tini está perfecto”.