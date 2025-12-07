Marixa Balli rompió el silencio y habló de la remera que desató una ola de interpretaciones

En una de los últimos programas emitidos por MasterChef Celebrity, Marixa Balli utilizó un outfit que no pasó desapercibido por los internautas. Rápidamente fue tendencia en las redes y causó una ola de interpretaciones diferentes, muchas en doble sentido.

El diseño de la prenda, que en principio parecía inocente, captó la atención de los seguidores del programa y de los panelistas del streaming oficial.

Ante la explosión, principalmente en X (ex Twitter), la panelista de un programa de chimentos salió a hablar del mismo.

image

Qué dijo Marixa Balli sobre su remera

Frente a la ola de especulaciones, Marixa decidió aclarar la situación en el propio streaming de MasterChef Celebrity. Entre risas y comentarios de los panelistas, explicó que la remera era “fantástica” y que le había quitado el cuello, lo que deformó el dibujo. Ante la pregunta de si el diseño representaba un avión, Balli negó esa posibilidad y precisó que se trataba de un corazón, aunque reconoció que, al abrirse, el dibujo adquirió otra forma.

La aclaración de la empresaria no detuvo las bromas en el estudio. Uno de los panelistas le preguntó si alguna vez consideraría usar una remera con un diseño aún más provocador. Balli respondió que, si el diseño está bien hecho, no sería un problema, pero insistió en que el dibujo de la polémica era un corazón, aunque modificado por el recorte que ella misma realizó en la prenda. Otro de los presentes remarcó que el efecto visual que generó la controversia fue consecuencia directa de esa modificación: le señaló que debía hacerse cargo de haber abierto la remera y transformado el diseño, lo que motivó que la imagen se viralizara.

Entre risas y comentarios, Balli dejó en claro que la polémica se originó por un malentendido visual, resultado del recorte que ella misma hizo a la remera. Así, disipó las dudas y reafirmó que el diseño original no tenía ninguna intención oculta.

Más allá de esta situación, Marixa se prepara para la llegada de Yanina Latorre a MasterChef. El encuentro entre figuras de la televisión representa un tenso cruce teniendo en cuenta sus últimas discusiones en vivo. Al respecto, Balli habló en Reaccionando en Vivo y contó cómo afronta el cara a cara: “Está todo más que bien. Yo no me peleo con nadie, porque mezclan mucho que dejé LAM para venir a MasterChef. Entonces, yo digo: “No”, porque yo ya lo había hablado. Yo soy una mujer muy segura de lo que digo, no voy a decir una cosa por otra, porque las mentiras tienen patas cortas. Entonces, hay gente que sabe mentir. Yo no puedo mentir porque me voy a pisar, seguramente, por cómo es mi forma de ser”.

Fue entonces cuando Balli apuntó contra sus antiguos compañeros: “Y lo volví a aclarar en la nota, que tomé la decisión, que lo hablé con la producción y a la producción le expliqué cada cosa que me pasaba, por qué tomaba la decisión de retirarme, porque yo lo amo a Ángel, pero quería que quede bien claro los motivos por los cuales me iba. Entonces, como sabía que eran motivos que no se podían modificar, decido irme, porque me parece que es la decisión que tiene que tomar una persona coherente. Entonces, no tengo ningún problema”.