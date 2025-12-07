domingo 7 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Las redes

Marixa Balli rompió el silencio y habló de la remera que desató una ola de interpretaciones

La participante de MasterChef Celebrity tomó con humor lo que se dijo en las redes sobre su outfit en uno de los programas emitidos. Mirá que dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En una de los últimos programas emitidos por MasterChef Celebrity, Marixa Balli utilizó un outfit que no pasó desapercibido por los internautas. Rápidamente fue tendencia en las redes y causó una ola de interpretaciones diferentes, muchas en doble sentido.

Lee además
se pudrio todo entre la joaqui y wanda nara: maxi lopez conto que intervino
Tenso momento

Se pudrió todo entre La Joaqui y Wanda Nara: Maxi López contó que intervino
Martina Flores presentará su nuevo álbum el próximo 14 de diciembre. video
Talento nuestro

Martina Flores presenta 'Inmarcesible': las cinco particularidades que lo hacen especial e imperdible

El diseño de la prenda, que en principio parecía inocente, captó la atención de los seguidores del programa y de los panelistas del streaming oficial.

Ante la explosión, principalmente en X (ex Twitter), la panelista de un programa de chimentos salió a hablar del mismo.

image

Qué dijo Marixa Balli sobre su remera

Frente a la ola de especulaciones, Marixa decidió aclarar la situación en el propio streaming de MasterChef Celebrity. Entre risas y comentarios de los panelistas, explicó que la remera era “fantástica” y que le había quitado el cuello, lo que deformó el dibujo. Ante la pregunta de si el diseño representaba un avión, Balli negó esa posibilidad y precisó que se trataba de un corazón, aunque reconoció que, al abrirse, el dibujo adquirió otra forma.

La aclaración de la empresaria no detuvo las bromas en el estudio. Uno de los panelistas le preguntó si alguna vez consideraría usar una remera con un diseño aún más provocador. Balli respondió que, si el diseño está bien hecho, no sería un problema, pero insistió en que el dibujo de la polémica era un corazón, aunque modificado por el recorte que ella misma realizó en la prenda. Otro de los presentes remarcó que el efecto visual que generó la controversia fue consecuencia directa de esa modificación: le señaló que debía hacerse cargo de haber abierto la remera y transformado el diseño, lo que motivó que la imagen se viralizara.

Entre risas y comentarios, Balli dejó en claro que la polémica se originó por un malentendido visual, resultado del recorte que ella misma hizo a la remera. Así, disipó las dudas y reafirmó que el diseño original no tenía ninguna intención oculta.

Más allá de esta situación, Marixa se prepara para la llegada de Yanina Latorre a MasterChef. El encuentro entre figuras de la televisión representa un tenso cruce teniendo en cuenta sus últimas discusiones en vivo. Al respecto, Balli habló en Reaccionando en Vivo y contó cómo afronta el cara a cara: “Está todo más que bien. Yo no me peleo con nadie, porque mezclan mucho que dejé LAM para venir a MasterChef. Entonces, yo digo: “No”, porque yo ya lo había hablado. Yo soy una mujer muy segura de lo que digo, no voy a decir una cosa por otra, porque las mentiras tienen patas cortas. Entonces, hay gente que sabe mentir. Yo no puedo mentir porque me voy a pisar, seguramente, por cómo es mi forma de ser”.

Fue entonces cuando Balli apuntó contra sus antiguos compañeros: “Y lo volví a aclarar en la nota, que tomé la decisión, que lo hablé con la producción y a la producción le expliqué cada cosa que me pasaba, por qué tomaba la decisión de retirarme, porque yo lo amo a Ángel, pero quería que quede bien claro los motivos por los cuales me iba. Entonces, como sabía que eran motivos que no se podían modificar, decido irme, porque me parece que es la decisión que tiene que tomar una persona coherente. Entonces, no tengo ningún problema”.

Seguí leyendo

Sofía Jujuy Jiménez protagonizó un escándalo en un spa: ¡a los gritos por un canje!

Damián Córdoba vuelve a San Juan junto a una leyenda riojana, para una noche a puro cuarteto en el preferiado

Yanina Latorre puso fin a su ciclo en LAM y se fue diciendo sinceras declaraciones

Maxi López, sincero: contó qué piensa su pareja ante el ida y vuelta con Wanda Nara

Luciana Salazar fue directa y honesta al confesar porqué vende su ropa online: "No puedo..."

El origen de "Stranger Things": un repaso de todo lo que ocurrió hasta llegar a la nueva temporada

Una de las grandes series de la historia tendrá su película: "El hombre inmortal"

Netflix llegó a un acuerdo para comprar Warner Bros. y HBO: qué pasará con los abonados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se pudrio todo entre la joaqui y wanda nara: maxi lopez conto que intervino
Tenso momento

Se pudrió todo entre La Joaqui y Wanda Nara: Maxi López contó que intervino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan
Reporte climático

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson
Impactantes imágenes

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

Video: tras quedar fuera del Regional, la cargada de un hincha verdinegro al pueblo puyutano
Folclore

Video: tras quedar fuera del Regional, la cargada de un hincha verdinegro al pueblo puyutano

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro
Pac Man, íntimo

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro

Te Puede Interesar

El Penal de Chimbas estrena un sistema inédito: así se ven los módulos de alta seguridad que ya están casi listos
Infraestructura clave

El Penal de Chimbas estrena un sistema inédito: así se ven los módulos de alta seguridad que ya están casi listos

Por Miriam Walter
Video: la feria que dejó de ser nómade y tiene un espacio ganado en Avenida Libertador video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la feria que dejó de ser nómade y tiene un espacio ganado en Avenida Libertador

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Un confuso hecho en Capital terminó con un chico herido de bala y un joven de 18 años, el presunto ladrón, casi linchado.
Investigación

Buscan a un mendocino que le metió dos tiros en la rodilla a un hombre en Sarmiento

Fin de la temporada para Tobías Martínez en el Turismo Carretera: Agustín Canapino, campeón
Automovilismo

Fin de la temporada para Tobías Martínez en el Turismo Carretera: Agustín Canapino, campeón