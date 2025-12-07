domingo 7 de diciembre 2025

Tenso momento

Se pudrió todo entre La Joaqui y Wanda Nara: Maxi López contó que intervino

El exjugador, ahora en Suiza con su familia, habló con la prensa antes de embarcar y contó su versión del impactante ida y vuelta entre la conductora y participante de MasterChef Celebrity.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Qué dijo Maxi López sobre esta pelea entre Wanda Nara y La Joaqui

El conflicto entre la conductora y la cantante habría crecido tras protagonizas diferentes cortocircuitos durante las grabaciones del reality de Telefe, hasta que la situación se habría vuelto insostenible: “Yo medie”.

image
Maxi López, en MasterChef Celebrity

Maxi López, en MasterChef Celebrity

Si bien no quiso dar detalles exactos sobre los motivos del enfrentamiento, sí reconoció que la discusión fue real y que hubo gritos y reproches de ambos lados: “A todos les dije que bajaran cambios, si yo estoy en una situación y veo que pasa algo, soy siempre el mediador”.

“A veces las cosas se van de las manos y hay que poner paños fríos”, agregó y aseguró que su único objetivo fue evitar que la situación se desbordara. “No me gusta el conflicto, pero a veces hay que estar ahí para que no pase a mayores”, concluyó.

