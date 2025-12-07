Se pudrió todo entre La Joaqui y Wanda Nara: Maxi López contó que intervino

Maxi López dejó MasterChef Celebrity y la Argentina para volver con su familia en Suiza. Antes de embarcar su avión habló con la prensa y en SQP habló sobre la pelea que hubo entre Wanda Nara y La Joaqui en la que él tuvo que intervenir.

El conflicto entre la conductora y la cantante habría crecido tras protagonizas diferentes cortocircuitos durante las grabaciones del reality de Telefe , hasta que la situación se habría vuelto insostenible: “Yo medie”.

image Maxi López, en MasterChef Celebrity

Si bien no quiso dar detalles exactos sobre los motivos del enfrentamiento, sí reconoció que la discusión fue real y que hubo gritos y reproches de ambos lados: “A todos les dije que bajaran cambios, si yo estoy en una situación y veo que pasa algo, soy siempre el mediador”.

“A veces las cosas se van de las manos y hay que poner paños fríos”, agregó y aseguró que su único objetivo fue evitar que la situación se desbordara. “No me gusta el conflicto, pero a veces hay que estar ahí para que no pase a mayores”, concluyó.