Damián Córdoba vuelve a San Juan junto a una leyenda riojana, para una noche a puro cuarteto en el preferiado

La Meseta se prepara para una noche inolvidable en la previa del feriado y los protagonistas serán dos pesos pesados del cuarteto: Damián Córdoba y Pepo Lara . El “Wacho”, uno de los artistas más convocantes de Córdoba, vuelve a San Juan con un show completo en el que repasará todos sus éxitos, prometiendo una madrugada intensa, vibrante y fiel a su estilo festivo que hace explotar cada escenario donde se presenta.

Antes de su actuación, la fiesta arrancará a la medianoche con el histórico Pepo Lara , referente del cuarteto riojano, que celebrará en La Meseta sus 15 años como solista con un espectáculo especial de más de una hora y media ininterrumpida , un recorrido musical que marcará uno de los momentos más emotivos de la noche.

Entre ambos shows, habrá DJ en vivo para que la energía no baje en ningún momento.

Las anticipadas ya están a la venta a $7.000, e incluyen el acceso a una noche con estacionamiento privado, promos en barra toda la noche y un sector de food trucks para completar la experiencia.

Con este doble show exclusivo, La Meseta promete un cierre de año poderoso, donde el cuarteto riojano y cordobés se unen para regalar una velada que ningún fan del género querrá perderse.