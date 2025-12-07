El especial papel que Nicolás Cabré le asignó a Rufina en su boda con Rocío Pardo

A casi dos años de haberse conocido , Rocío Pardo y Nicolás Cabré se preparan para sellar su amor en una boda que se celebrará el sábado 6 de diciembre , muy cerca de Villa Carlos Paz , la ciudad donde comenzó su historia.

La ceremonia será en la estancia Bosque Alegre , en Córdoba, con más de 100 invitados .

Cabré llevará un traje de Daniel Casalnovo, mientras que Rocío lucirá un vestido de novia diseñado por Ana Pugliese. La novia tendrá dos cambios de look: uno corto y otro más tradicional y largo, combinados con zapatos de Ricky Sarkany.

El rol de Rufina en la boda de Nico Cabré y Rocío Pardo

Un detalle muy especial será la participación de Rufina, hija de Cabré y la China Suárez, quien llevará los anillos.

Según trascendió, fue Rocío quien quiso incluirla en ese rol por el vínculo amoroso que construyeron.

Sobre ese gesto, Cabré agregó: “Rufi va a ocupar el lugar que ocupó mi mamá; ella va a ser fuerte y me va a entregar”, en referencia al fallecimiento de su madre en junio.