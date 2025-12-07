domingo 7 de diciembre 2025

Muy tierno

El especial papel que Nicolás Cabré le asignó a Rufina en su boda con Rocío Pardo

La hija del actor Nicolás Cabré y la China Suárez será protagonista en el casamiento de su papá este sábado 6 de diciembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nicolas-cabre-rocio-pardo-y-rufina-en-la-boda-por-civil-KTZ2CO7VKZBXNKIBU5SCACFFO4

A casi dos años de haberse conocido, Rocío Pardo y Nicolás Cabré se preparan para sellar su amor en una boda que se celebrará el sábado 6 de diciembre, muy cerca de Villa Carlos Paz, la ciudad donde comenzó su historia.

La ceremonia será en la estancia Bosque Alegre, en Córdoba, con más de 100 invitados.

Cabré llevará un traje de Daniel Casalnovo, mientras que Rocío lucirá un vestido de novia diseñado por Ana Pugliese. La novia tendrá dos cambios de look: uno corto y otro más tradicional y largo, combinados con zapatos de Ricky Sarkany.

El rol de Rufina en la boda de Nico Cabré y Rocío Pardo

Un detalle muy especial será la participación de Rufina, hija de Cabré y la China Suárez, quien llevará los anillos.

Según trascendió, fue Rocío quien quiso incluirla en ese rol por el vínculo amoroso que construyeron.

Sobre ese gesto, Cabré agregó: “Rufi va a ocupar el lugar que ocupó mi mamá; ella va a ser fuerte y me va a entregar”, en referencia al fallecimiento de su madre en junio.

