María Becerra arremete contra una fan que se quiso levantar a J Rei

Sin embargo, en las últimas horas María volvió a ser tendencia en Twitter y no por algo referido a su carrera artística. Es que la joven se despachó contra una actriz erótica que le habría querido "escupir el asado".

Se trata de una chica que se identifica en las redes como "Jaspinciitta" y le habría mandado mensajes sexuales a J Rei. Ya sabemos que María Becerra es de armas tomar y más cuando se trata de la monogamia y el respeto al acuerdo de la relación.

maría becerra 2.webp María Becerra llamó furiosa a una joven que se quiso levantar a J Rei.

En lugar de agarrárselas con J Rei, María no tuvo mejor idea que escribirle a la actriz erótica para ponerle los puntos y pedirle que deje de chatearcon su novio. Jazpiincitta, lejos de achicarse, publicó los mensajes que le envió la cantante y la escrachó fuerte por sus violencia verbal. "Te parezco una capa pero te querés coj... a mi novio. Sos una hija de pu...", le dijo furiosa Becerra.

"Ahora estoy por dar un show en Río de Janeiro, es lo más importante de mi vida... y leo esto, viste. Y me pone mal porque me trae cosas viejas", le dijo la cantante a la actriz. Tal vez María contó con que no la expongan al hablar "de mujer a mujer" pero ocurrió todo lo contrario.

"Es feo... como mujer te lo digo. Una tiene inseguridades, lamentablemente. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok....", le dijo María en una conversación telefónica posterior a pedirle el teléfono a Jazpiincitta.