María Becerra ganó un premio y se lo dedicó a la China y a Rusher

María Becerra está atravesando un momento de mucha felicidad en cuanto a su carrera, pero no tan así en lo que refiere al amor. Esta vez, la exitosa cantante argentina participó de los Premios Tu Música Urbano 2022 , en el Coliseo de Puerto Rico donde fue galardonada. En medio de esa felicidad, Becerra se acordó de su ex novio Rusherking y la nueva novia de él, La China Suárez.

Sus palabras no pasaros desapercibidas ya que su ex, Rusherking, había utilizado la misma frase para blanquear su relación con Eugenia “la China” Suárez (con quien está actualmente disfrutando de unos días de descanso en México): “Con ella 'me fui mundial'", había expresado el músico en una nota que le dio a LAM a mediados de mayo pasado.

La respuesta de Rusherking ante las críticas por su romance con La China

Luego de las repercusiones que generó el fuerte mensaje de Rusherking en Twitter, a poco de que blanqueara su relación con Eugenia “la China” Suárez, el cantante decidió compartir una contundente aclaración en las redes.

“Hola, mi gente. Bueno, hoy vengo a hablar sobre un tweet que escribí el otro día donde puse ‘qué se cree la gente para opinar de quién puede estar con quién. Déjense de romper los hue… y sean felices’”, comenzó diciendo el joven. “Hola, mi gente. Bueno, hoy vengo a hablar sobre un tweet que escribí el otro día donde puse ‘qué se cree la gente para opinar de quién puede estar con quién. Déjense de romper los hue… y sean felices’”, comenzó diciendo el joven.

“Quiero aclarar que cuando digo ‘la gente’ no estoy hablando de la gente que me sigue, me banca y escucha mi música”, aclaró, remarcando que sus líneas no fueron dirigidas a sus seguidores.