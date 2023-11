Marcelo Tinelli casi termina a las piñas  en el Bailando, ¿con quién?

El conductor, reconocido hincha de San Lorenzo, mostró una caja y expresó: “Dice Larry de Clay la caja, pero no sé si mostrar el contenido. Es muy ofensivo. No sé si mostrarla”.

Tras una pausa estratégica, Marcelo Tinelli continuó con su provocación: “No puedo mostrar esto, después lo voy a mostrar”.

Hasta ese momento, Larry de Clay había soportado las chicanas, pero no pudo aguantar más y salió a responderle a su jefe: “Nunca venís a saludarnos: saludas al jurado, al streaming, al público, al Mago sin Dientes, a los que barren... Nunca venís a saludar acá. ¡¿Justo hoy venís a saludar acá?! ¡Nunca nos da bola! ¡Viene hoy!”.

Al ver que Marcelo seguía haciéndole muecas y gestos de burla, el humorista se paró y caminó hacia el centro de la pista: “¿Qué te pensás? ¿Qué no me la banco? ¿Cuántos regalos te hice yo en 30 años? ¡30 años de regalos tenés! Me la banco, eh. ¡Vení, vení, trae la caja acá a la pista y haceme toda la morisqueta acá! ¡Vení, vení!”.

En ese punto, Tinelli se dio cuenta que se había excedido en su burla y la broma estaba por terminar en una pelea a puñetazos, por eso prefirió dar por terminado el tema: “No, no, primero va la votación de los participantes. Después, después. No, ¡no te enojes!”.