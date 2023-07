Lucas Sepúlveda, el enamorado del arte que conquista paredes

WhatsApp Image 2023-07-06 at 12.54.56 (3).jpeg

-Artísticamente, ¿dónde estás parado en este momento?

-Vengo de un tiempo de gira con los murales y llevando a cabo ‘Proyecto Sie7e’, que es una colección de arte urbano de gran escala desplegados en 14 lugares de Argentina. Hace unos días estuve en Santiago del Estero realizando la quinta intervención en un pueblito llamado Sumampa.

-¿Cómo surge el proyecto y cómo se eligen las ciudades o pueblos en los que intervienen?

-Proyecto Sie7e lo estamos ejecutando a partir de los festivales en los que soy invitado para ser parte de una obra y precisamente nació con la intención de poder generar una estética y una curaduría artística a partir del arte urbano. El proyecto se denomina ‘Sie7e’ porque cada paleta, de cada lugar en el que se interviene, es un color del arcoíris.

WhatsApp Image 2023-07-07 at 13.38.29 (1).jpeg

-Ahora apretamos rebobinar, ¿cuándo, cómo y por qué Lucas Sepulveda entra al mundo de los murales?

-La verdad es que elegir pintar en la calle porque tenía que ver con poder compartir y mostrar lo que hacía de una manera más esencial o específica, dejando de estar encerrado en mi casa pintando en un lienzo. Prefiero poder compartir lo poco y nada que sé con la gente, y que a partir de ahí surjan cosas. Además, creo que elegir la calle también tiene que ver con que las paredes no tienen límite y muchas veces trabajar en un estudio con un lienzo tiene un marco limitado. El mural lo empezás hoy y podés estar año pintando el mismo mural.

-¿Cómo te llevás con el arte de elite?

-No comparto mucho con el arte de elite. Generalmente el ámbito del bastidor tiene que ver mucho con curadurías de gente que viene y te dice si es bonito o no, mientras que el mural tiene que ver con desarrollar un estilo que a vos te identifique y que expande límites. No existe el concepto de cuál mural es lindo o feo, quizás si te puede parecer más o menos agradable, pero tiene que ver con el desarrollo de un estilo más que con la estética de la obra.

WhatsApp Image 2023-07-06 at 12.54.56.jpeg

-¿Y cómo se puede definir el estilo de Lucas Sepulveda?

-Me gusta mucho representar el realismo mágico. Juego y dialogo mucho con la magia. Me encanta fusionar el arte con lo místico o con lo sagrado que te permite trabajar más el surrealismo abordándolo desde un lugar más mágico. Vivimos en una realidad bastante compleja y los murales hablan de lo que pasa pero de una manera más mística.

-¿Qué momento guardaste en tu cabeza de alguna de las tantas intervenciones que has hecho?

-Una de las más especiales que me pasó fue encontrar a Lorenzo, que es mi amiguito de 7 años. Un día amanecí con un video de él en el mural y había trasladado todo el diseño a un cuaderno. Desde ahí no se separó de la pared hasta el último día, el último momento en el que lo terminé. Eso fue en General Deheza, Córdoba, durante la primera obra que desarrollé de ‘Proyecto Sie7e’. Nunca me imaginé que iba a generar algo así a alguien. Si espero y disfruto que por ahí se generen cosas, pero nunca me imaginé lo que pasó con Lorenzo. Hasta el día de hoy seguimos conversando con él por Instagram, le doy tips de pintura y él con sus herramientas ya generó otra perspectiva distinta a la de otro niño.

WhatsApp Image 2023-07-06 at 12.54.56 (1).jpeg

-Eso le suma más a tu persona que a tu lado de artista, ¿no?

-El muralismo tiene que ver con eso, con generar experiencias que nos enriquecen más como personas que como artistas. Obvio que hay un desarrollo técnico, un despliegue, pero más que nada es un juego. Para mí es como un pelotero para adultos.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCuXB_HCAhml%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABACTCnb1UkRR2aDT8HlCW1nL2g6FCYGlJHOK5lZCpoQt3ZCpum5VKXw0gJi4xC30KkDEtM7AG2b0k0fbD44xRyrBa9qY2pq0u6ZAAU6a8owpkYwGEZBVbgNRx90On022KhrxrmXMl7mS2NoqnoNhf3APZAX9VyLZBZAKnTZC44w2R7ZCAnCpQNWPn3cV9GXIM18AZDZD View this post on Instagram A post shared by Lucas Sepulveda (@lucas.art29)

-Quitando San Juan y gran parte de Argentina, ¿qué otros destinos has conocido de la mano del muralismo?

-En el 2016 estuve participando en un festival en Chile, que fue mi primera representación internacional. Y ahora se puede decir que ‘Proyecto Sie7e’ es mi despedida antes de encarar un nuevo proyecto que me va a llevar a Europa. La idea es radicarme allá y poder desarrollar otras experiencias a partir de lo que he adquirido acá. Quiero conocer otras materialidades, otras composiciones, vincularme con otras personas. Así que por el momento solo conozco Chile, pero al país ya le he dado como tres vueltas.

-Mirando hacia atrás, ¿qué queda de aquel Lucas de niño que se apasionó por los colores, por los dibujos?

-De aquel Lucas queda la esencia de ser niño, las ganas de jugar. Pero generalmente no tengo ganas de mirar para atrás porque todo el tiempo estoy buscando la manera de generar nuevas experiencias.

