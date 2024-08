Lizy Tagliani mostró por primera vez a su hijo adoptivo y emocionó a todos

Es por eso que, Lizy, decidió compartir en su perfil de Instagram la primera imagen de Tati, el hijo que tanto esperaron. Las palabras que le dedicaron al pequeño hicieron emocionar a todos.

“Y de repente conocimos otro amor, distinto, único, enorme. El amor más grande con el que nos pudimos topar. Estamos felices de ser tu familia, tu nueva vida, la oportunidad de construir junto a vos un camino”, escribió Lizy junto a una foto en la que se ven sus manos y las de Nebot tomando las manitos del niño.

lizy tagliani.jpg

La famosa, no dejó pasar la oportunidad para pedir paciencia y respeto hacia la identidad del menor que debe ser protegido. “Comienza un viaje largo en el que fundamentalmente les pedimos a todos que cuiden cualquier detalle de la vida de nuestro bebé. Es importante para él y para este proceso. Nosotros somos su familia, pero necesitamos el amor y la reserva de todos”, explicó.

Feliz con este presente y con el desafío de acompañar a un hijo, Tagliani y Nebot señalaron: “La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas, no podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad”.

“Nuestra familia empezó a viajar en este universo hermoso de cuidar tus caídas, acompañar tus sueños, cuidar tus noches y jugar tus días. No esperamos nada más de lo que vos quieras darnos. Me llena el alma escucharte decirme mamá o a @sebasnebot papá, pero queremos que sepas que no buscábamos ninguna etiqueta, solo cambiar tu vida y la nuestra para siempre”, aseguró la humorista.

La publicación recibió miles de comentarios y reacciones positivas, de amigos famosos y no tan famosos que le hicieron saber a Lizy Tagliani la enorme emoción que generó con su posteo.

“Mamá tiene un trabajo fantástico, que su mejor paga es recibir el amor de la gente. Cuando mamá era chiquita no tenía mucho y ahora tiene la mejor fortuna que se pueda tener, ya lo vas a sentir en cada palabra, en cada saludo, en cada demostración de amor. Querido Tati acá estamos para vos y cruzando el portón, cuando salgamos de paseo, te vas a encontrar con el amor de todas esas personas que aman a mamá y papá y que quieren lo mejor para vos”, cerró.

Mirá la publicación de Lizy Tagliani para su primer hijio: