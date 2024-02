Lank estrena 'Broken': un soñado roce internacional a puro rock

Tapa Single Broken.jpg

Con la emoción de un niño que se encuentra parado frente a sus zapatitos un 6 de enero, Andy prosiguió: “Es sin dudas una canción especial y el haber contado con la colaboración de Mace Beyers en el bajo es algo que aún cuesta asumir como real. El tipo rockea hace años. Tuvo amistad y compartió banda con Chester Bennington -vocalista de Linkin Park-. Se codea con grandes de la industria a nivel global. Debemos estar haciendo las cosas bien para que esto pase”.

“El rock no sabe de fronteras, de barreras, eso es sabido, y Mace no es la excepción. No solo grabó la línea de bajo que la canción pedía, sino que puso todo su empeño y tiempo en grabar su parte para el videoclip con la ayuda de Heidi Gadd, lo valoramos muchísimo”, agregó el productor.

Lank está integrada por Marcos Quiroga (voz principal), Paulo Cortez (guitarra), Mario Recabarren (guitarra), Ismael Pérez (batería), Matías Saavedra (bajo) y Lucho Tapia (teclado)

Desglosando un poco el laburazo que significa grabar un video, hay que decir que el gran equipo que lo hizo posible estuvo armado de la siguiente manera: Máximo Arias (85 mm contenidos) se encargó de cámara, la dirección de fotografía y aportó sus herramientas; Andy Rodríguez estuvo en la dirección; Silvina Giraldelli en maquillaje; Sergio Calderón y Alexis Rivera (Intersis Agencia) cubrieron todo el backstage y Martin Rodríguez fue el responsable de la foto fija. “En este videoclip contamos con un gran equipo de trabajo que lo hizo posible, cada quien ocupando un rol fundamental”, expresó Andy.

Tras este golazo, Lank pone sus energías en lo que viene por delante: “Este single se suma a los ya publicados “Entre Sombras” y “Huyendo De Mi”, que formaran parte del nuevo disco de la banda que tiene proyección a publicarse a mediados del 2024. Vamos a seguir sacando música, y comenzarán a asomar fechas de show a mediados de año. Tenemos mucho material, hay más sorpresas, estamos motivados, unidos y en sintonía. Vamos por todo”.

Breve reseña de Lank

Lank es una banda de rock alternativo de la provincia de San Juan. En su carrera ha tenido la fortuna de compartir escenario con grandes bandas como Carajo, Molotov y Cirse, entre otras. En el año 2015 publicó su primer EP llamado 'Simultáneo' y en año 2023 presentó 2 nuevos singles llamados 'Entre Sombras' y 'Huyendo De Mí'. Ahora se sumó 'Broken (Ft Mace Beyers)'.