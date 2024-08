La primera foto de Lizy Tagliani con su hijo adoptivo

La pareja de Lizy Tagliani contó cómo recibieron el llamado del juzgado de adopción

Sebastián Nebot relató en diálogo con el programa de Telefé cómo fue el momento en que recibió el llamado del juzgado de adopción: “Me sonó a mí y generalmente yo no respondo llamados de números privados”.

“Justo, por esas casualidades, estaba trabajando y me suena el teléfono y me avisaron que quedamos seleccionados y que había una posibilidad, no sabes qué preguntar. Estaba muy emocionado, quería cortar para avisarle a mi esposa”, reveló.

