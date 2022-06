La pregunta que el marido de Valeria Mazza pidió hacerles a los agresores de Tiziano Gravier

Lo que sorprendió fue la actitud de Alejandro Gravier que, lejos de mostrar enojo, dio declaraciones que son dignas de admirar. "Me encantaría hablar con ellos. Me encantaría entender que pasó", dijo el empresario.

Es que la familia de Tiziano todavía no entiende por qué le pegaron a su hijo sin que exista un conflicto o una pelea previa. "Por ahí fue un error", aseguró Gravier y contó que su hijo iba caminando, le gritaron Tincho y cuando se dio vuelta le metieron dos trompadas. "Me encantaría ayudar a que estas cosas no pasen", cerró.

tiziano gravier.jpg Tiziano Gravier.

Los detenidos son dos jóvenes de 26 y 27 años con los que Gravier pidió hablar para preguntarles por qué hicieron lo que hicieron. El abogado de la familia, por otra parte, aseguró que las acciones legales serán no solo penales sino también civiles ya que el hijo de Valeria Mazza se perderá una competencia internacional debido a las heridas que le ocasionaron.

El joven de 20 años es esquiador profesional y representó a la Selección Argentina en más de una oportunidad.