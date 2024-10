La mamá de Tomás Holder entró al mundo de las plataformas de contenido para adultos: la primera foto

Esta incursión de Gisela en el contenido erótico despertó diversas reacciones entre sus seguidores y el público en general. En los comentarios, algunos usuarios expresaron sorpresa, mientras que otros elogiaron su confianza y actitud desinhibida al explorar esta faceta. “Qué grande, Gise”; “Sos muy hermosa”; “¡Vamos, amiga! Te amo, sos una bomba”, fueron algunos mensajes que se destacaron luego de llevar a cabo el anuncio que dejó en claro que no le tenía miedo a dejar salir su lado sensual ante la cámara. Algunos esperaban la reacción de Holder, quien demostró ser bastante celoso en el pasado, en especial cuando su mamá llegó a coquetear con Marcelo Tinelli cuando su hijo formaba parte del Bailando 2023 (América).

“Está buena tu vieja. Se la ve como buena mina y está fuerte”, soltó el conductor del certamen en ese entonces. Acto seguido, cuando le preguntó a Gisela si estaba en una relación o soltera, Tomás no se lo pensó dos veces en marcar su territorio. “Mamá está soltera pero yo soy peligroso”, expresó el influencer.

Semanas atrás, madre e hijo participaron de la sección de Infobae #VivaLaFamilia, donde revelaron algunas intimidades de su relación. “¿Qué te avergüenza de mí?”, le preguntó Holder, conocedor de su exposición en el último tiempo. “Tuve muchas cosas polémicas. Por ejemplo, un video…”. La mención de esto último obligó a Gordillo a ponerle un freno. “No, pero pará. El video sexual que todos me dijeron: ‘Ay, ¿cómo? Lo que hizo tu hijo’”. Rápidamente, él acotó: “Somos muy abiertos nosotros.”

A la par, Gisela aseguró: “No hay nada que me avergüence de vos. Es muy ‘sexo, piedra, sopa’, que es una frase que decíamos cuando era chico. Es normal. Me gusta lo que hacés, que te diviertas y cómo llevás tu vida. Yo no te voy a juzgar”. Por su parte, el ex Gran Hermano recapituló sobre su corta exposición mediática y respondió: “Yo no lastimo ni le hago el mal a nadie”.

Cabe mencionar que Gordillo no fue la única personalidad vinculada al espectáculo que decidió sumarse a este tipo de plataformas. Famosas argentinas de diverson origen, como Wanda Nara, Cande Tinelli, Flor Vigna, Silvina Escudero, Charlotte Caniggia, Belén Francese, Karina Jelinek, Ivana Nadal, Fernanda Callejón, Anabel Cherubito, Barby Silenzi, Adabel Guerrero y Celeste Muriega se animaron a formar parte. También algunas exparticipantes del reality, exploraron este camino tras su paso por el reality. Entre ellas se destacó Agostina Spinelli, quien firmó su contrato en la plataforma de contenido erótico hace unos meses atrás.

FUENTE: Infobae