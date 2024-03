Tomás Holder tomó una drástica decisión sobre su paso por Gran Hermano

Polémico, fuerte, decidido, y quizás también incomprendido, el personaje que llevó adelante el influencer en el reality de 2022 no gustó demasiado y por eso fue el primero en abandonar el programa. “Creo que la gente me sacó, más que nada, porque cuando entré a la casa sabía que corría el riesgo de que si jugaba totalmente con mi personaje, la gente mayor quizás no lo iba a entenderlo y me iba a jugar en contra. Pero no me arrepiento cómo jugué”, había dicho en un mano a mano con Santiago del Moro tras ser eliminado.

image.png

Gran Hermano, en el pasado

Pero lejos de bajar los brazos, el rosarino supo ganarse el cariño de la gente en base a su filosofía de vida, sus rutinas de ejercicio y su personalidad. Desde entonces buscó otras maneras de dejar su sello en el ambiente: por ejemplo, su fugaz paso por el Bailando y su nuevo proyecto de onlyfans. Sin embargo, parte de la sociedad aún seguía asociándolo con su paso por Gran Hermano, algo que Holder quería dejar atrás.

Cansado de esa historia, el influencer utilizó su perfil en Instagram, donde cosecha más de 1 millón de seguidores, para enviar un mensaje. “No me inviten a los programas para hablar de GH, es como f… No quiero hablar de eso. Invítenme para hablar de salud mental, sobre cómo se emprende, cómo generar dinero, buenos hábitos, buen físico, no quiero hablar de gh”, dijo el joven en la red social.

El camino correcto de Tomás Holder

Tras su salida de Gran Hermano, Holder experimentó diversas situaciones que lo llevaron a cambiar su personalidad y su filosofía de vida. Incluso, luego de ser eliminado de la casa más famosa del país, el influencer tomó la drástica decisión de alejarse de los medios. Si bien participó de algunos debates y ciclos televisivos después de un tiempo se mantuvo en el ‘anonimato’. “Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo. No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara”, manifestó Holder reconociendo que la popularidad en los medios y en las redes sociales lo afectó bastante y necesitó dar un paso al costado.

Uno de las claves del influencer para continuar en el medio fue el cuidado de su estado físico, tema que el joven pregona en sus redes sociales. En ese sentido, días atrás, el rosarino protagonizó una inusual escena cuando se acercó hasta un reconocido shopping de Palermo y regaló a sus “seguidores” frascos de creatina y proteína.

Buenos hábitos

“Voy a guiar a cada uno de ustedes por el camino correcto, lejos de las drogas, el alcohol, los vicios, etc. Quiero que saquen su fuckin mejor versión”, sostuvo en uno de los videos que publicó en su cuenta de Instagram.

Fue después de esta acción que Holder grabó un polémico mensaje. “Quiero guiarlos a todos para que se puedan amar y querer como vinieron a este mundo”, agregó en lo que parecía ser un mensaje positivo. Pero luego dijo: “Que se preocupen por su físico, que entiendan que estar mal físicamente es no amarse. No podés tener una fuckin panza y decir que te amás y te respetás”. Y siguió: “Literalmente, si te amás no te descuidás físicamente”.

FUENTE: Infobae