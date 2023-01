La mamá de "El Conejo" de Gran Hermano criticó duramente a Coti: "Lo perjudicó"

En "El Show de Ulises Jaitt", Norma respondió a la pregunta que le hicieron: "¿Lo ves a Alexis con Coti?". "Bien. No la conocemos a Coti, la vi detrás de una pantalla. Me la crucé en lo de Georgina (Barbarossa)", dijo la madre de "El Conejo" para evitar responder algo incómodo.

coti y el conejo.jpeg

Y agregó: "La noche de eliminación de Alexis la vi dos segundos en un pasillo, no puedo opinar mucho de cómo es, solamente lo que veo, es una chica muy bonita y no mucho más. En realidad no la conozco", remató.

Pero Ulises Jaitt no se iba a quedar sin su polémica y se puso más incisivo para preguntar. Le consultó si le gustaba Coti como nuera. "No sé si me gusta. No la conozco, pero si Alexis está bien...", aseguró.

La madre del ex Gran Hermano reconoció que la correntina no le hizo bien a Alexis adentro de la casa. "En un momento lo perjudicó porque tomó mal el juego y porque la gente juzgó a la persona detrás del juego", dijo y agregó: "Por ejemplo, Alfa no va conmigo su personalidad pero sigue estando dentro de la casa".