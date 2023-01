Se separaron Coti y El Conejo de Gran Hermano: qué pasó

El amor se acaba pero uno no siempre espera que sea tan rápido. La pareja de Coti y El Conejo parecía ser una de las más consolidadas de Gran Hermano y adentro de la casa fueron grandes jugadores. Sin embargo, las cosas cambiaron afuera del reality y ya estarían separados.

Según publicó Ciudad Magazine, la convivencia de ambos en el hotel no resultó, al punto que Coti terminó yéndose a vivir con sus familiares y El Conejo se quedó hospedado en el hotel. Ya no hay más vínculo en la pareja aunque se habla de una separación buena onda.

gran hermano.jpeg

Los choques que se produjeron durante su estadía juntos fuera de la casa se convirtieron en un factor determinante para que decidan terminar con su vínculo.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha salido a aclarar o desmentir lo ocurrido y las redes sociales arden.

La confesión de Coti que podría haber molestado al Conejo

Otra de las hipótesis que plantearon algunos periodistas de espectáculo es que algo que molestó a El Conejo fue la confesión de Coti al salir de la casa de Gran Hermano. ES que la correntina aseguró que se acercó al cordobés por juego y que al principio no le interesaba, no le gustaba y no tenía ganas de tener una relación con él.

Sin embargo, con el correr de los días se terminó enamorando. Esto podría haberle molestado a Alexis al punto de generar roces en la convivencia.