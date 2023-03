La impensada renuncia que sacude "MasterChef"

La joven contó que trabaja para una reconocida marca de insumos de cocina y eso le genera un choque de intereses con el reality show que encabeza Wanda Nara.

Según sus palabras: “Pregunté un montón de veces si no era problema, si no pasaba nada con eso porque el programa tiene y publicita otras marcas, y me decían que no, que no me hiciera problema, pero llegó el momento de firmar el contrato y yo lo leí con detención”.

Al ver lo que intentaban imponerle desde “MasterChef”, Fiamma se puso firme: “Yo no voy a dejar de promocionar a mi marca porque es mi trabajo, ¡es mi vida! Era raro que yo en el programa publicitara una marca y en mis redes sociales hiciera lo mismo, pero con otra. Entonces fue por eso que pedí mi baja del programa”.

La joven reconoció que, desde el reality de Telefe intentaron convencerla que cambiara su actitud diciéndole: “Te vas a perder esta chance que te abre un montón de puertas. ¿En serio vas a hacer eso?”.

La joven confesó: “Y yo le dije que sí, que prefería quedarme con mi vida real. ¡No lo podía creer el tipo!”.

Los seguidores de la cocinera intentaron disuadirla para que cambiara su postura y retornara al reality show de Wanda Nara, pero Fiamma no dio marcha atrás y reafirmó su voluntad de serle fiel a la empresa de insumos de cocina con la que trabaja desde hace muchísimos años.