La fuerte denuncia de una emprendedora contra Denise Dumas

“El tema es que la nena se entusiasmó con una cartera de $4500 y ella ni amagaba a comprarla. Como la nena insistía le dije a Denise ‘si me hacés una historia o me arrobas llevatela’”, agregó sobre la situación.

La mujer sostuvo que Denise se comprometió a realizar en canje, pero luego la estafó: "Ella me dijo que después me hacía el posteo en sus redes sociales. La situación la incomodó muchísimo. Si no querés comprarle a la nena listo, yo le propuse algo y ella accedió pero no cumplió con su parte”.

Aseguró además que cuando la comerciante se ofreció a “ponerle una bolsita con la cartera”, la conductora “salió corriendo” de la “tan la mala onda que tenía”: “Sos una rata Denise”, sentenció.

De qué acusan a Denise Dumas

“A la feria van siempre famosos, yo soy emprendedora y vivo de esto y cuando les gusta algo a los famosos les doy mis productos a cambio de una storie en redes sociales, si no quería hacer la storie no estaba obligada a llevarse la cartera”, explicó la mujer en varios audios que le envió a Juan Etchegoyen.