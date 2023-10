El detalle que confirmaría el romance entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio

Lee más: No para: Wanda Nara confirmó que se lanzará como cantante

La influencer compartió dos fotos que subió "Lomaspopucom" en las cuales se ven tanto a Julieta como a Marcos utilizando el mismo buzo. Pero eso no fue todo, ya que Pochi sorprendió a todos al confirmar la relación.

"Me cuentan que estarían juntos, pero que él sería el que no querría blanquear", escribió Pochi sobre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio y agregó dándole esperanza a los seguidores de ambos: "Igual que no les sorprenda si pasa en breve!".