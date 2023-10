La dura noticia que Daniela Celis recibió sobre su embarazo

La joven contó: “Cuando a mí me dijeron que era un embarazo riesgoso, ahí mi cabeza hizo ‘click'. Ahí entonces dije: ‘¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero hacer todo bien’. Hoy en día, si tengo que pedir un deseo o miro una estrella, pido porque estén bien ellos, no es nada para mí”.

Daniela Celis reconoció que la maternidad “te cambia la mente y te importa nada más que la salud de tus hijos. Yo ya no sueño más con nada. No te importa lo que te digan los demás, no te importan cosas secundarias. Solo quiero que estén bien ellos, verlos, conocerlos. A mí los médicos me dijeron que son dos y yo quiero ver dos el día del nacimiento . Estoy muy emocionada, con muchas ganas, con muchas ansias, quiero saber quiénes son, quiero conocerlos, quiero ponerles nombres”.

Entre lágrimas, la joven confesó: “Yo siento, mi sentimiento dice que son nenas. ¡Yo las veo, las vi, las sueño como nenas! Pero me pasó que en la última ecografía que fuimos con Thiago les vi cara de nenes. Casi me agarra algo, porque dije: ‘No puede ser’”.