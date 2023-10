Ex Gran Hermano anunció que se casa: Cuándo será la boda

Lee más: Emotivo reencuentro de la hija de Huguito Flores con su hermana

En una historia de Instagram, donde aparece abrazado a su pareja mujer, el ex “hermanito” anunció su futura boda. “Cuando encontrás a la persona perfecta. Te amo”.

La joven le respondió: “Me mataste. Siii quierooo. Te amo con mi vida mi amor”.

Posteriormente, el periodista Guillermo Barrios dio a conocer en sus redes sociales que la ceremonia será a comienzos del próximo año: “Juan Reverdito y Celeste se casan el 14 de febrero de 2024”.

El más polémico

El taxista siempre es noticia por los fuertes cruces que protagoniza con su ex compañero “Alfa”.

Juan Reverdito visitó el programa de Carmen Barbieri y volvió a cuestionar al empresario: “Me manda mensajes, audios... me cansaste, no solamente me escribís a mi número, que jamás se lo di... sino que también me manda mensajes y me bloquea... Yo los mensajes ni se los contesto. Me da lástima en serio y no puedo creer que le sigan dando pantalla a este tipo”

El taxista mostró uno de los audios que le mandó “Alfa”: “Che, tachero, dejá de hablar de mí. Te lo pido por favor. Seguí con el tacho, con tu programa que te va lindo y dejate de romper”.

Reverdito agregó: “Me pudrió, basta. Aparte dice 'tachero'. ¿Cuál es el problema que tiene con los tacheros? Está discriminando a los taxistas. Es lamentable”.