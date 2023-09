La dura confesión de Jorge Lanata, tras su internación: "Fue peor que..."

Eduardo Feinmann no ocultó su emoción por el retorno de su compañero “¡Lo que te extrañé no tenés idea!”. Jorge Lanata reconoció que, para él, es muy fuerte poder retomar sus tareas.

El conductor de “Lanata sin filtro” arrancó diciendo: “Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico (una infección generalizada). La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera y no porque en verdad estuve un mes, pero cuando lo ves parece más”.

El conductor remarcó: “Tengo la sensación que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro. ¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?”.

Lanata admitió que, de todas las internaciones que tuvo en los últimos años, “esta fue la peor”: “Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado porque fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé: ‘¿Cómo sigue esto?’. Mi mensaje universal después de todo esto es hagan el amor todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte . Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para delante”.

Sobre la reacción del público ante su internación, Jorge fue sincero: “La gente es más generosa que nosotros y le alegra que te vaya bien. Eso es genial y está buenísimo porque nos muestra que estamos unidos por algo que no sabemos bien que es y hace que estemos como hermanados. También es cierto que es miserable, hay de todo, pero es importante que estén y son los que equilibran lo que nos pasan. Me pasó todo el tiempo-durante la internación- recibir cosas, regalitos, mensajitos, es increíble eso…”.

Recordemos que Jorge Lanata recibió el alta el último sábado, tras pasar 19 días de internación: el periodista de 63 años había ingresado a la clínica el pasado 23 de agosto para tratarse una infección urinaria bacteriémica que luego se complicó.