La drástica decisión que tomó Fede Bal: "Yo ya no soy...".

Sin embargo, no todo es felicidad para el ex de Laurita Fernández : Fede Bal reveló que hará temporada teatral en Mar del Plata , pero los precios que le pidieron para alquilar una casa lo hicieron enojar muchísimo.

“Quería una casita con un parquecito, una pileta, dos o tres cuartos, pero por primera vez en mi vida me enojé. No quiero que me roben más la plata", comenzó su relato el galán.

Y añadió: “Estamos yendo a trabajar a Mar del Plata. Los números que me pasaban para las casas, yo realmente no lo puedo creer. Entiendo que el dólar está viviendo un momento terrible y después de las elecciones, va a ser un momento complicado, pero me han pedido 25 mil dólares la temporada . ¡Me parece que ya es una falta de respeto!”.

Fede Bal remarcó: “Entiendo que son casas hermosas y que tal vez hay gente que lo paga. Plata en Argentina hay, hay algunos que la siguen teniendo. A algunos les cuesta más, otro menos, pero la plata está. Entonces esas casas terminan siendo alquiladas”.

El ex de Laurita Fernández fue contundente en sus palabras, dando a entender que intentaron aprovecharse de él solo por ser famoso: “Entonces hay alguien que va y termina cediendo hasta ese número. Yo ya no soy de esa partida, prefiero realmente ir a trabajar. Obvio que voy a disfrutar, pero la verdad dije ‘¡no quiero que me roben más!’, sobre todo a los artistas, a la gente que va a trabajar a la ciudad”.