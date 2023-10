¿Borrón y cuenta nueva? alejado de Sofi Martínez, vinculan a Diego Leuco con una compañera

En el transcurso del programa suelen escuchar audios de oyentes y uno decía: " Ahora, mi nuevo yo, si alguien me gusta, encaro a lo loco . Dale, Diego, animate . Mirá a tu derecha, vamos ". En ese lugar se encontraba sentada Yoyi Francella, por lo que se generó un incómodo momento.

Automáticamente Diego Leuco expresó: "¡¿Qué dice?! Me encanta eso, el otro día se lo dije a un amigo, porque te das cuenta que no perdés nada si te dicen que no". De esta manera, si bien buscó desconocer lo ocurrido, lanzó un enigmático mensaje para el oyente que se lo puede vincular a su situación.

Pero esto no fue lo único, sino que un usuario de las redes sociales se percató de que en Luzu TV editaron el programa completo que subieron a su canal de YouTube y cortaron este momento, algo que generó mucha sorpresa por lo que podría significar. Así, los rumores no fueron desmentidos y se hicieron virales en las redes sociales.

Diego Leuco habló de su separación con Sofía Martínez

Diego Leuco fue entrevistado en "LAM" y declaró: “A veces, a pesar del amor y todo, hay que intentar encontrarle la vuelta. Y estamos en ese momento, intentando encontrarle la vuelta. Estuvimos juntos en mi cumple, obviamente, porque tenemos una historia hermosa. Pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”

Y continuó: “Entiendo que surge la pregunta y no voy a mentir, nosotros somos transparentes. Pero es eso nada más. Como dijo ella: es un momento en el que estamos viendo cómo encontrarle la vuelta. No hay mucho más para contar. Nada que no le pase a todo el mundo. Se trata de ver un poco cómo enganchamos de nuevo, como nos gusta estar, porque la verdad es que hay mucho amor”.

Diego reconoció que “estar en pareja” no es nada fácil en los tiempos que corren. “Es algo que uno siempre busca porque está buenísimo. Y yo la amo mucho, es una persona increíble y lo sabe todo el mundo. Así que es eso, tratar de encontrar la manera nada más”.