La dolorosa frase con la que Alexis Mac Allister dejó a Cami Mayan tras cinco años de relación

Son todos iguales. Es lo único que se me ocurre decir después de saber la terrible forma como Alexis Mac Allister dejó a quien fue su novia por cinco años, Cami Mayan .

Lo peor de todo es que la chica ya estaba instalada con él en Brighton, Inglaterra, y lo bancó cuando el colorado no era nadie. Él, ahora campeón del mundo, decidió cambiar a su compañera incondicional por una amiga.

cami mayan.avif Cami Mayan era la novia de la adolescencia de Alexis Mac Allister.

La tercera en discordia se llama Ailén Cova y decía ser la mejor amiga de Alexis Mac Allister pero ahora es su novia. Es que el futbolista ni siquiera esperó a que Cami Mayan saque sus cosas del departamento y ya tenía instalada a la otra ahí. Así de rápido hacen los duelos algunos.

Fue Yanina Latorre la que contó el terrible momento por el que atraviesa Cami que dejó todo para acompañar al futbolista y ahora se quedó en la lona. La panelista de LAM se encontró a la joven de 23 años en un shopping de Buenos Aires, comiendo sola y pudo hablar con ella para conocer todos los detalles de la ruptura.

La chica confesó que ella notó la frialdad de Mac Allister mientras se jugaba el Mundial de Qatar. “Fue muy distante, pero no lo quise molestar”, le reveló Cami Mayan a Yanina Latorre.

Es que la entonces novia del campeón del mundo pensó que se trataba de los nervios propios del momento pero, más tarde descubrió que el colorado ya andaba haciendo de las suyas con Ailén Cova.

ailén cova.avif Ailén Cova era la mejor amiga de Mac Allister, ahora parece que son algo más.

"Me dijo que no me quería más", habría sido la demoledora frase que el jugador de Brighton usó para deshacerse de quien fue su compañera de vida durante cinco años. Así, después de Navidad y Año Nuevo, que pasaron juntos en La Pampa, Cami tuvo que volver a Inglaterra para llevarse todas sus cosas del departamento que compartían.