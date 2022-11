El día de furia de Yanina Latorre porque le prohibieron la entrada a un country

yanina latorre.jpg

"Llego y me pide el documento físico. Le digo: 'no lo tengo físico, lo tengo en el teléfono'. Ahí ya me cag... Me dice: 'bueno, está bien'. "Le doy el registro y la tarjeta con el número de póliza. Me dice: 'no me sirve'", relató muy molesta Yanina Latorre.

La mediática también explicó que el guardia no le dio ni un momento para poder llamar a su amiga y que la fuera a buscar a la puerta del barrio privado. "No podés entrar. Si no tenés que dejar el auto y entrar caminando'. ¡Me dijo que me vaya! No me dio la posibilidad de llamar a mí a amiga. ¡Me fui... con un odio!", dijo.

La emoción de Yanina Latorre por el nuevo videoclip de sus hijos

La que estuvo en boca de todos la semana pasada fue Lola Latorre. La joven modelo lanzó su primer tema y videoclip junto a su hermano Dieguito.

La hija de Yanina compuso un tema que se llama Vente, una canción estilo trapera en el que canta junto a su hermano y se dicen "Mami" y "Papi". La letra y el video causó revuelo en las redes sociales que no tuvieron piedad con los Latorre.

Yanina, en cambio, los defendió en su perfil de Instagram y se cruzó con quienes los insultaron.