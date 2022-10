La curiosa reacción de Camila Homs cuando le preguntan si volvería con De Paul

La hermosa modelo fue abordada por un cronista de Socios del Espectáculo que le preguntó qué opinaba sobre la buena nueva y ella dejó más dudas que certezas con su respuesta.

tini.jpg Fuertes rumores de crisis entre Tini y De Paul: qué pasó

"Se está hablando de una posible separación (de Rodrigo y Tini)", le dijo el notero a Camila. "No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho. No sé si será verdad, pero no me involucra. Así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver", aseguró la joven muy segura.

Sin embargo, lo insólito ocurrió cuando le preguntaron si ahora que Rodrigo De Paul estaba disponible otra vez, ella sería capaz de regresar con el padre de sus hijos.

"No sé. No, no, ¡pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder", dijo Camila que decidió dejar la puerta abierta en lugar de cerrarla para siempre.