L-Gante le contestó a la China Suárez por ningunearlo

Que ganas de pelear diría mi abuela. Como si ya no tuviéramos suficiente escandalete en el mundillo del espectáculo, ahora se dio la pelea menos pensada y terminó enfrentando a L-Gante con la China Suárez .

Esto no le gustó para nada a la novia de Rusherking que lo atendió lindo por Twitter. "Querido L-Gante, cuando vos no habías nacido yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo. Igual re bailo tus temas. Saludos cordiales", dijo la actriz.

Así, la China Suárez ninguneaba la carrera de L-Gante y él no se quedó callado. "¿Por qué todos me pelean?", retrucó el cantante, también por las redes sociales. Es que eso tienen estos famosos, de frente no se dicen nada.

En resumen, el joven de General Rodríguez se lo tomó con soda y dando a entender que nunca quiso ofender a la pareja de su colega Rusherking. Esperemos que pronto haga las pases ¿habrá colaboración? Ojalá.