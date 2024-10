L-Gante frente a la Justicia: la dura pena que pidió la Fiscalía por las amenazas agravadas y daños

No se guardó nada

Filoso: L-Gante chicaneó a Mauro Icardi y dejó brutalmente expuesta a Wanda Nara

La querella pidió tres años de prisión efectiva por amenazas calificadas por arma de fuego, “entendiendo la carencia de antecedentes penales por parte de Elián Valenzuela y sumando agravantes”. Tras un cuarto intermedio, la defensa pidió la absolución.

A lo largo de las distintas audiencias declararon varias personas que aportaron versiones diferentes sobre los tres hechos por los que el cantante llegó a juicio.

El músico está imputado por “amenazas, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado”.

La declaración de L-Gante

“Yo estaba en la Bresh y sabía que otros amigos estaban en un boliche de General Rodríguez trabajando. Sabía que estaban Torres, toda su familia y Passi, que son compañeros de trabajo en la municipalidad”, contó sobre la noche en la que lo acusan de haber secuestrado y amenazado a dos personas.

En ese contexto, relató: “Me dijeron que los Torres estaban todos borrachos. Él le dijo a mis amigos que era el delegado del barrio y estaba encargado de dar habilitaciones en boliches, mientras mis amigos estaban trabajando”.

L-Gante contó que la familia Torres “se puso violenta contra el auto de Javier Serrano” y que eso derivó en una discusión que, según dijo, no sabe si terminó en una pelea. Luego de eso todos sus amigos fueron hacia su casa.

“Los Torres no fueron a su casa, fueron a la puerta de mi casa a buscarle pelea a mis amigos. Se pelearon Gastón Torres y sus hijos con mis amigos”, declaró.

En la continuación de esa secuencia, el artista contó que recibió la noticia de la pelea cuando viajaba de General Rodríguez hacia Palermo. “Le dije que lo iba a llamar a Torres, que me llevaba re bien. Lo llamé y me hablaba de una forma que no entendía, estaba borracho. Ahí le dije que iba para Rodríguez y hablábamos bien”.

“Llegando a Rodríguez vi que muchos patrulleros encaraban para el barrio. Vi que estaban mis amigos afuera mirando para la casa de los Torres, que viven en frente de mi casa. Pensé que lo mejor era ir para ahí, donde estaban su mujer y todos sus hijos”, contó.

Sobre el momento en que llegó, relató: “Yo en el auto iba manejando y baje la ventanilla del copiloto. Los torres se peleaban por ver quien hablaba conmigo. Les dije que no me rompieran las bolas, que quería hablar con Gastón. Cuando se acercó, le dije que fuéramos a dar una vuelta, así me contaba todo tranquilo. ´Te acompaño´, me dijo”.

En ese sentido, agregó: “Ahí fuimos a buscar a Rosa, que fue idea mía, para que ella estuviera presente porque Gastón estaba borracho y se complicaba tener un diálogo. Dimos unas vueltas y ya no había más nada que hablar, habrán sido 15 minutos”.

“Cuando fuimos a buscar a Rosa, ahí sí pasé por casa. Estaba lleno de policías y yo ya estaba con ella y Gastón en el auto. Me bajé y hasta tuve que cerrarle la puerta a un patrullero porque no pasaba. Yo digo: ¿Si Torres y Rosa estaban secuestrados, no le hubieran avisado a la policía?”, planteó.

En el cierre de su relato, L-Gante contó que llegó hasta una estación de servicio de General Rodríguez y les dijo a ambos que no los iba a llevar hasta el barrio porque “estaba de mal humor”, por lo que -según comentó- les dio $4000 para que se fueran a su casa. “Al otro día fui al barrio y me enteré de que me habían denunciado. Yo dije, ´pero si se pelearon con los otros´”, agregó.

“Yo nunca privé a nadie de la libertad, no estoy de acuerdo con eso”, dijo el artista en el cierre de su presentación.

