Indiana Cubero no invitó a su madre Nicole Neumann a su cumple de 15: cómo reaccionó la modelo

Luego de que se hiciera pública la noticia de que Nicole no estaría invitada al festejo de su hija mayor, la modelo se expresó a través de su cuenta de Instagram: compartió un mensaje que se viralizó en Twitter y que los usuarios no tardaron en relacionarlo con la crisis familiar. “You either quit or keep going, they both hurt”, se lee en el escrito en inflés cuya traducción al español es: “O renunciás o seguís. Las dos opciones duelen”.

image.png El posteo de Nicole Neumann en su Instagram

En tanto, resta destacar que Nicole no mencionó que aquella publicación se refiera a la situación personal que atraviesa con su hija Indiana ya que desde que se hizo público el distanciamiento con la adolescente, ella jamás quiso hablar al respecto. Por caso, en más de una oportunidad aseguró que “se dicen muchas mentiras”.

Cómo será el cumpleaños de Indiana Cubero

Indiana, que desde hace un tiempo decidió mudarse a la casa de su padre, Fabián Cubero, que vive junto a su actual pareja, Mica Viciconte, y su bebé Luca, está organizando una reunión familiar por su cumpleaños. Los padres le ofrecieron hacer una Fiesta de 15 pero la adolescente decidió hacer algo menos ostentoso y del que solo participen sus dos hermanas y su círculo más íntimo. Incluso trascendió que Nicole le había escrito por Telegram a su hija dándole la posibilidad de realizar una celebración más grande, pero Indiana no habría respondido a aquel mensaje.

Tiempo atrás, la abogada de Cubero había dado detalles específicos del vínculo entre Indiana y Nicole que se habría roto por la relación de la modelo con el piloto Manu Urcera -con quien se casará en diciembre próximo-. “Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y era lo que correspondía, así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”, contó la doctora Lidia Rosenstein por ese entonces. Y, sin mencionarlo, hizo referencia al novio de su madre: “En esa grabación hay situaciones donde se escucha decir a un tercero cosas que no son agradables”.

Tras dichas declaraciones, Nicole se mantuvo firme en lo referirse públicamente a cualquier situación íntima sobre su familia y fue su abogado, Rafael Cúneo Libarona, quien se expresó al respecto. En primer lugar, indicó que había solicitado multar a la abogada de Cubero pero también al exfutbolista por “filtrar información” y “divulgar datos inapropiados” relacionado a una menor.

Además, habría dado intervención el Colegio de Abogados de San Isidro para que investigue la actuación profesional de la letrada por “incumplimiento de orden judicial” de acuerdo al artículo 239 del Código Penal y revea “todos los expedientes” que Rosenstein está tramitando en ese fuero.

“Se van a hacer informes médicos, se van a tomar declaraciones... Que una abogada esté hablando con una soltura llamativa sobre acusaciones dilacerantes tremendas, de una chica adolescente contra su madre, es peligroso para la abogacía. Habla mal de nosotros, básicamente”, dijo Cúneo Libarona. Y luego de cuestionar a la letrada, agregó: “Los intereses de los niños son primordiales. ¿Quiénes protegen a los niños? En primer lugar los padres. Y en segundo lugar, cuando los padres no se ponen de acuerdo, los abogados y los jueces tienen que llevar una solución”.

“Nicole es una excelente madre, está intentando manejar esto con un bajísimo perfil a pesar de su posición como una mujer de los medios. Es complicado porque cada cosa que hace o que dicen, esto repercute, y eso no es bueno para los chicos, en definitiva”, continuó el abogado de la modelo. Y agregó que “la relación de Nicole con sus hijas es muy buena; con Indiana también: Hay que entender que son chicos adolescentes. Son bravos. Quienes tenemos chicos adolescentes sabemos que son bravos. Se rebelan. Ahora, esa rebelación que todos tenemos, algunos es de puertas para adentro y otros, como en el caso de Nicole, lamentablemente es de puertas para afuera porque es famosa. Pero esto pasa en todos los hogares”.

FUENTE: Infobae