Julieta Prandi y Nicole Neumann se cruzaron feo: "A mí no me vas a culpar por algo que vos hiciste"

Sin embargo, la joven no aguantó más que la ex de Fabián Cubero la acusara a ella de bautizar a Pampita como “muqui” (o mucamita). Según Julieta Prandi , el apodo partió de Nicole Neumann , exclusivamente.

“A mí no me vas a culpar por algo que vos hiciste. Cuando me ensuciás a mí para salvarte vos es donde yo digo: No, mi amor . Las cosas justas”, arrancó su tremendo descargo la modelo.

Y agregó: “Me tomé el trabajo de sentarme con Pampita y contarle cómo fue la historia. De hecho, Caro se sentó después con la autora de este apodo y le habrá dicho lo que necesitó decirle. Yo no tengo nada que ocultar. Me hago cargo de lo que yo digo y hago, no de lo que hacen otros”.

Julieta Prandi reconoció: “Al principio, cuando me preguntaban yo no la iba a mandar al frente, pero sabía de lo que me estaban hablando. Ya cuando te culpan de algo que no hiciste y estas siendo castigado por eso, llega un momento que una dice: ‘Hacete cargo de tus cosas, ya estamos grandes y no tenés 18 años’ ”.

En ese punto, la modelo fue directamente contra Nicole Neumann: “Ella intentó culparme. Por eso dije: Hasta acá. Yo no te mandé al frente, pero no me quieras manchar con algo que hiciste vos . A mí no me vas a culpar por algo que vos hiciste. Cuando me ensuciás a mí para salvarte vos es donde yo digo: ‘No, mi amor’. Las cosas justas".

Julieta remarcó: “Yo nunca dejé de saludarla a Caro, tengo buena onda, he viajado con ella. Le escribí el fin de semana, me la crucé el otro día en el gimnasio en donde entreno. Estuvimos charlando y estaba con su hija preciosa. O sea, yo tengo buena onda. No sé si el resto puede decir lo mismo ”.

La respuesta de Nicole Neumann a Julieta Prandi

La ex de Fabián Cubero no tuvo piedad con su colega: “A mí lo que no me gusta es la gente que dice una cosa y hace otra, que tiene doble cara y va para donde va el viento . Yo sé que como son con otras personas puede ser conmigo y prefiero retirarme”.

Y cerró diciendo: “En el ambiente se sabe quién actuaba como buena compañera y quién no. No voy a hablar de nadie, porque no quiero que nadie se cuelgue de lo que dije o no dije”.