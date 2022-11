Gran Hermano: Sol Pérez se largó a llorar pleno debate y desconcertó a todos

Los debates de Gran Hermano se ponen cada vez más picantes en el ciclo del que todos hablan. A tal punto el fanatismo que los seguidores no sólo están enganchados con los personajes adentro de la casa sino que también se han enamorado de los panelistas que debaten todo lo que ocurre en el reality todos los días.

Este es el caso de Sol Pérez que tiene a la comunidad tuitera enloquecida con sus looks y sus opiniones. La ex chica del clima ha despertado un cariño en el público que no le dio ninguna de sus participaciones televisivas y lo está capitalizando muy bien.